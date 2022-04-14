Tokenomik Stake DAO FXN (SDFXN)
Stake DAO FXN (SDFXN) Maklumat
Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity.
Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users.
Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token.
🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol)
Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens)
Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens)
Vote incentives rewards (due to governance power)
Cross-chain accessibility
Stake DAO FXN (SDFXN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stake DAO FXN (SDFXN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Stake DAO FXN (SDFXN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Stake DAO FXN (SDFXN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SDFXN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SDFXN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SDFXN, terokai SDFXN harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.