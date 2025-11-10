Stakecube Harga Hari Ini

Harga langsung Stakecube (SCC) hari ini ialah $ 0.00600397, dengan 2.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SCC kepada USD penukaran adalah $ 0.00600397 setiap SCC.

Stakecube kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 98,710, dengan bekalan edaran sebanyak 16.37M SCC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SCC didagangkan antara $ 0.00509837 (rendah) dan $ 0.00603107 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SCC dipindahkan +6.43% dalam sejam terakhir dan +11.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stakecube (SCC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.71K Bekalan Peredaran 16.37M Jumlah Bekalan 16,367,149.91163954

Had Pasaran semasa Stakecube ialah $ 98.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCC ialah 16.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16367149.91163954. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.71K.