Staked Aria Premier Launch Harga Hari Ini

Harga langsung Staked Aria Premier Launch (STAPL) hari ini ialah $ 0.801954, dengan 0.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STAPL kepada USD penukaran adalah $ 0.801954 setiap STAPL.

Staked Aria Premier Launch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,322,947, dengan bekalan edaran sebanyak 7.85M STAPL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STAPL didagangkan antara $ 0.801015 (rendah) dan $ 0.835153 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.042, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.801015.

Dalam prestasi jangka pendek, STAPL dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan -17.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M Bekalan Peredaran 7.85M 7.85M 7.85M Jumlah Bekalan 7,852,762.197300517 7,852,762.197300517 7,852,762.197300517

Had Pasaran semasa Staked Aria Premier Launch ialah $ 6.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAPL ialah 7.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7852762.197300517. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.32M.