Tokenomik Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Lihat cerapan utama tentang Staked Aria Premier Launch (STAPL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:20:20 (UTC+8)
USD

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Staked Aria Premier Launch (STAPL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.28M
$ 6.28M
Jumlah Bekalan:
$ 7.85M
$ 7.85M
Bekalan Edaran:
$ 7.85M
$ 7.85M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.28M
$ 6.28M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.042
$ 1.042
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.799185
$ 0.799185
Harga Semasa:
$ 0.799152
$ 0.799152

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Maklumat

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

Laman Web Rasmi:
https://ariaprotocol.xyz/

Tokenomik Staked Aria Premier Launch (STAPL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Staked Aria Premier Launch (STAPL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STAPL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STAPL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STAPL, terokai STAPL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi