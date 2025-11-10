Staked BITZ Harga Hari Ini

Harga langsung Staked BITZ (SBITZ) hari ini ialah $ 0.81633, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SBITZ kepada USD penukaran adalah $ 0.81633 setiap SBITZ.

Staked BITZ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 43,381, dengan bekalan edaran sebanyak 39.02K SBITZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SBITZ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 34.29, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.777131.

Dalam prestasi jangka pendek, SBITZ dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked BITZ (SBITZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.85K$ 31.85K $ 31.85K Bekalan Peredaran 39.02K 39.02K 39.02K Jumlah Bekalan 39,020.42919740924 39,020.42919740924 39,020.42919740924

