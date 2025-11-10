Tokenomik Staked BITZ (SBITZ)

Lihat cerapan utama tentang Staked BITZ (SBITZ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:53:01 (UTC+8)
USD

Staked BITZ (SBITZ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Staked BITZ (SBITZ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.38K
Jumlah Bekalan:
$ 39.02K
Bekalan Edaran:
$ 39.02K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 31.85K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 34.29
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.777131
Harga Semasa:
$ 0.81633
Staked BITZ (SBITZ) Maklumat

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

Laman Web Rasmi:
https://eclipse.invariant.app/stake

Tokenomik Staked BITZ (SBITZ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Staked BITZ (SBITZ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SBITZ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SBITZ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SBITZ, terokai SBITZ harga langsung token!

SBITZ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SBITZ? Halaman ramalan harga SBITZ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

mc_how_why_title
