Staked FRAX (SFRAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 24J Rendah $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 24J Tinggi $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 Sepanjang Masa $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Harga Terendah $ 0.858184$ 0.858184 $ 0.858184 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) +0.60% Perubahan Harga (7D) +0.60%

Staked FRAX (SFRAX) harga masa nyata ialah $1.06. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFRAX didagangkan antara $ 1.058 rendah dan $ 1.061 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFRAX sepanjang masa ialah $ 1.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.858184.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFRAX telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +0.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staked FRAX (SFRAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.25M$ 65.25M $ 65.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 65.25M$ 65.25M $ 65.25M Bekalan Peredaran 61.54M 61.54M 61.54M Jumlah Bekalan 61,535,749.80350613 61,535,749.80350613 61,535,749.80350613

Had Pasaran semasa Staked FRAX ialah $ 65.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFRAX ialah 61.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 61535749.80350613. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.25M.