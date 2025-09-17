Staked Frax Ether (SFRXETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5,004.65 $ 5,004.65 $ 5,004.65 24J Rendah $ 5,124.19 $ 5,124.19 $ 5,124.19 24J Tinggi 24J Rendah $ 5,004.65$ 5,004.65 $ 5,004.65 24J Tinggi $ 5,124.19$ 5,124.19 $ 5,124.19 Sepanjang Masa $ 7,545.09$ 7,545.09 $ 7,545.09 Harga Terendah $ 1,147.58$ 1,147.58 $ 1,147.58 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) +5.17% Perubahan Harga (7D) +5.17%

Staked Frax Ether (SFRXETH) harga masa nyata ialah $5,097.04. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFRXETH didagangkan antara $ 5,004.65 rendah dan $ 5,124.19 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFRXETH sepanjang masa ialah $ 7,545.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,147.58.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFRXETH telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +5.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 353.87M$ 353.87M $ 353.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 353.87M$ 353.87M $ 353.87M Bekalan Peredaran 69.43K 69.43K 69.43K Jumlah Bekalan 69,427.80565832228 69,427.80565832228 69,427.80565832228

Had Pasaran semasa Staked Frax Ether ialah $ 353.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFRXETH ialah 69.43K, dengan jumlah bekalan sebanyak 69427.80565832228. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 353.87M.