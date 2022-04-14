Tokenomik Staked Frax Ether (SFRXETH)

Tokenomik Staked Frax Ether (SFRXETH)

Lihat cerapan utama tentang Staked Frax Ether (SFRXETH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Staked Frax Ether (SFRXETH) Maklumat

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

Laman Web Rasmi:
https://app.frax.finance/

Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Staked Frax Ether (SFRXETH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 353.74M
$ 353.74M$ 353.74M
Jumlah Bekalan:
$ 69.02K
$ 69.02K$ 69.02K
Bekalan Edaran:
$ 69.02K
$ 69.02K$ 69.02K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 353.74M
$ 353.74M$ 353.74M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 7,545.09
$ 7,545.09$ 7,545.09
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1,147.58
$ 1,147.58$ 1,147.58
Harga Semasa:
$ 5,126.35
$ 5,126.35$ 5,126.35

Tokenomik Staked Frax Ether (SFRXETH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Staked Frax Ether (SFRXETH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SFRXETH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SFRXETH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SFRXETH, terokai SFRXETH harga langsung token!

SFRXETH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SFRXETH? Halaman ramalan harga SFRXETH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.