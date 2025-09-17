Staked Frax USD (SFRXUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24J Rendah $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24J Tinggi $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Sepanjang Masa $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Harga Terendah $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +0.17%

Staked Frax USD (SFRXUSD) harga masa nyata ialah $1.16. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFRXUSD didagangkan antara $ 1.16 rendah dan $ 1.16 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFRXUSD sepanjang masa ialah $ 1.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.056.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFRXUSD telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staked Frax USD (SFRXUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.04M$ 43.04M $ 43.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.04M$ 43.04M $ 43.04M Bekalan Peredaran 37.15M 37.15M 37.15M Jumlah Bekalan 37,154,135.52242622 37,154,135.52242622 37,154,135.52242622

Had Pasaran semasa Staked Frax USD ialah $ 43.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFRXUSD ialah 37.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 37154135.52242622. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.04M.