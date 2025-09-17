Staked HYPE (STHYPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 52.28 $ 52.28 $ 52.28 24J Rendah $ 54.48 $ 54.48 $ 54.48 24J Tinggi 24J Rendah $ 52.28$ 52.28 $ 52.28 24J Tinggi $ 54.48$ 54.48 $ 54.48 Sepanjang Masa $ 57.3$ 57.3 $ 57.3 Harga Terendah $ 9.33$ 9.33 $ 9.33 Perubahan Harga (1J) -0.55% Perubahan Harga (1D) +2.14% Perubahan Harga (7D) +2.86% Perubahan Harga (7D) +2.86%

Staked HYPE (STHYPE) harga masa nyata ialah $54.09. Sepanjang 24 jam yang lalu, STHYPE didagangkan antara $ 52.28 rendah dan $ 54.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STHYPE sepanjang masa ialah $ 57.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 9.33.

Dari segi prestasi jangka pendek, STHYPE telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +2.14% dalam 24 jam dan +2.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staked HYPE (STHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.34M$ 130.34M $ 130.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.33M$ 130.33M $ 130.33M Bekalan Peredaran 2.40M 2.40M 2.40M Jumlah Bekalan 2,404,209.429288748 2,404,209.429288748 2,404,209.429288748

Had Pasaran semasa Staked HYPE ialah $ 130.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STHYPE ialah 2.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2404209.429288748. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.33M.