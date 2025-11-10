Staked IP Harga Hari Ini

Harga langsung Staked IP (STIP) hari ini ialah $ 4.17, dengan 3.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STIP kepada USD penukaran adalah $ 4.17 setiap STIP.

Staked IP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,395,583, dengan bekalan edaran sebanyak 1.29M STIP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STIP didagangkan antara $ 3.58 (rendah) dan $ 4.17 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 15.09, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.031.

Dalam prestasi jangka pendek, STIP dipindahkan +6.50% dalam sejam terakhir dan -8.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked IP (STIP) Maklumat Pasaran

Staked IP (STIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.40M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.40M Bekalan Peredaran 1.29M Jumlah Bekalan 1,291,849.367304138

Had Pasaran semasa Staked IP ialah $ 5.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STIP ialah 1.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1291849.367304138. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.40M.