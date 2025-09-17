Staked Level USD (SLVLUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 24J Rendah $ 1.093 $ 1.093 $ 1.093 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 24J Tinggi $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Sepanjang Masa $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Harga Terendah $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.06%

Staked Level USD (SLVLUSD) harga masa nyata ialah $1.093. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLVLUSD didagangkan antara $ 1.092 rendah dan $ 1.093 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLVLUSD sepanjang masa ialah $ 1.093, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.008.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLVLUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staked Level USD (SLVLUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.10M$ 30.10M $ 30.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.10M$ 30.10M $ 30.10M Bekalan Peredaran 27.54M 27.54M 27.54M Jumlah Bekalan 27,537,924.69848112 27,537,924.69848112 27,537,924.69848112

Had Pasaran semasa Staked Level USD ialah $ 30.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLVLUSD ialah 27.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 27537924.69848112. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.10M.