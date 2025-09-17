Lagi Mengenai STLOOP

Staked LOOP Logo

Staked LOOP Harga (STLOOP)

Tidak tersenarai

1 STLOOP ke USD Harga Langsung:

$0.01109691
-1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Staked LOOP (STLOOP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:52:04 (UTC+8)

Staked LOOP (STLOOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01092166
24J Rendah
$ 0.01136476
24J Tinggi

$ 0.01092166
$ 0.01136476
$ 0.03765422
$ 0.00995781
+1.05%

-1.16%

-15.06%

-15.06%

Staked LOOP (STLOOP) harga masa nyata ialah $0.01109691. Sepanjang 24 jam yang lalu, STLOOP didagangkan antara $ 0.01092166 rendah dan $ 0.01136476 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STLOOP sepanjang masa ialah $ 0.03765422, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00995781.

Dari segi prestasi jangka pendek, STLOOP telah berubah sebanyak +1.05% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan -15.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staked LOOP (STLOOP) Maklumat Pasaran

$ 1.22M
--
$ 1.22M
110.05M
110,050,948.1294407
Had Pasaran semasa Staked LOOP ialah $ 1.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STLOOP ialah 110.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 110050948.1294407. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.22M.

Staked LOOP (STLOOP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Staked LOOP kepada USD adalah $ -0.00013077526735571.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Staked LOOP kepada USD adalah $ -0.0026537805.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Staked LOOP kepada USD adalah $ -0.0071025406.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Staked LOOP kepada USD adalah $ -0.010901063413035155.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00013077526735571-1.16%
30 Hari$ -0.0026537805-23.91%
60 Hari$ -0.0071025406-64.00%
90 Hari$ -0.010901063413035155-49.55%

Apakah itu Staked LOOP (STLOOP)

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

Staked LOOP (STLOOP) Sumber

Laman Web Rasmi

Staked LOOP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Staked LOOP (STLOOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Staked LOOP (STLOOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Staked LOOP.

Semak Staked LOOP ramalan harga sekarang!

STLOOP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Staked LOOP (STLOOP)

Memahami tokenomik Staked LOOP (STLOOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STLOOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Staked LOOP (STLOOP)

Berapakah nilai Staked LOOP (STLOOP) hari ini?
Harga langsung STLOOP dalam USD ialah 0.01109691 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STLOOP ke USD?
Harga semasa STLOOP ke USD ialah $ 0.01109691. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Staked LOOP?
Had pasaran untuk STLOOP ialah $ 1.22M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STLOOP?
Bekalan edaran STLOOP ialah 110.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STLOOP?
STLOOP mencapai harga ATH sebanyak 0.03765422 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STLOOP?
STLOOP melihat harga ATL sebanyak 0.00995781 USD.
Berapakah jumlah dagangan STLOOP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STLOOPialah -- USD.
Adakah STLOOP akan naik lebih tinggi tahun ini?
STLOOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STLOOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.