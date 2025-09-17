Staked LOOP (STLOOP) Maklumat Harga (USD)

Staked LOOP (STLOOP) harga masa nyata ialah $0.01109691. Sepanjang 24 jam yang lalu, STLOOP didagangkan antara $ 0.01092166 rendah dan $ 0.01136476 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STLOOP sepanjang masa ialah $ 0.03765422, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00995781.

Dari segi prestasi jangka pendek, STLOOP telah berubah sebanyak +1.05% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan -15.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staked LOOP (STLOOP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Staked LOOP ialah $ 1.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STLOOP ialah 110.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 110050948.1294407. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.22M.