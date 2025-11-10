Staked msUSD Harga Hari Ini

Harga langsung Staked msUSD (SMSUSD) hari ini ialah $ 0.694562, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SMSUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.694562 setiap SMSUSD.

Staked msUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,057,232, dengan bekalan edaran sebanyak 1.97M SMSUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SMSUSD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.025, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.694559.

Dalam prestasi jangka pendek, SMSUSD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked msUSD (SMSUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Bekalan Peredaran 1.97M 1.97M 1.97M Jumlah Bekalan 1,974,450.632246938 1,974,450.632246938 1,974,450.632246938

