Staked Neptune OAS (STOAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01178839 $ 0.01178839 $ 0.01178839 24J Rendah $ 0.01206079 $ 0.01206079 $ 0.01206079 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01178839$ 0.01178839 $ 0.01178839 24J Tinggi $ 0.01206079$ 0.01206079 $ 0.01206079 Sepanjang Masa $ 0.01989627$ 0.01989627 $ 0.01989627 Harga Terendah $ 0.01052064$ 0.01052064 $ 0.01052064 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.72% Perubahan Harga (7D) +0.63% Perubahan Harga (7D) +0.63%

Staked Neptune OAS (STOAS) harga masa nyata ialah $0.01180831. Sepanjang 24 jam yang lalu, STOAS didagangkan antara $ 0.01178839 rendah dan $ 0.01206079 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STOAS sepanjang masa ialah $ 0.01989627, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01052064.

Dari segi prestasi jangka pendek, STOAS telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan +0.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staked Neptune OAS (STOAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 131.11K$ 131.11K $ 131.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 131.11K$ 131.11K $ 131.11K Bekalan Peredaran 11.10M 11.10M 11.10M Jumlah Bekalan 11,103,004.80535305 11,103,004.80535305 11,103,004.80535305

Had Pasaran semasa Staked Neptune OAS ialah $ 131.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STOAS ialah 11.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11103004.80535305. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.11K.