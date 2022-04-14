Tokenomik Staked Neptune OAS (STOAS)

Tokenomik Staked Neptune OAS (STOAS)

Staked Neptune OAS (STOAS) Maklumat

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool.

Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX).

stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption.

By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

Laman Web Rasmi:
https://staking.neptune-lsd.com/

Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Staked Neptune OAS (STOAS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 128.73K
$ 128.73K$ 128.73K
Jumlah Bekalan:
$ 11.06M
$ 11.06M$ 11.06M
Bekalan Edaran:
$ 11.06M
$ 11.06M$ 11.06M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 128.73K
$ 128.73K$ 128.73K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01989627
$ 0.01989627$ 0.01989627
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01052064
$ 0.01052064$ 0.01052064
Harga Semasa:
$ 0.01164355
$ 0.01164355$ 0.01164355

Tokenomik Staked Neptune OAS (STOAS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Staked Neptune OAS (STOAS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STOAS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STOAS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STOAS, terokai STOAS harga langsung token!

Penafian

