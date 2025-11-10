Staked USD Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Staked USD Coin (SUSD) hari ini ialah $ 1.004, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.004 setiap SUSD.

Staked USD Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 860,247, dengan bekalan edaran sebanyak 858.50K SUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUSD didagangkan antara $ 0.992829 (rendah) dan $ 1.005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.006, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.987027.

Dalam prestasi jangka pendek, SUSD dipindahkan +1.10% dalam sejam terakhir dan +0.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked USD Coin (SUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 860.25K$ 860.25K $ 860.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 860.25K$ 860.25K $ 860.25K Bekalan Peredaran 858.50K 858.50K 858.50K Jumlah Bekalan 858,501.3428229999 858,501.3428229999 858,501.3428229999

Had Pasaran semasa Staked USD Coin ialah $ 860.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSD ialah 858.50K, dengan jumlah bekalan sebanyak 858501.3428229999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 860.25K.