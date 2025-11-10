BursaDEX+
Harga Staked USDai langsung hari ini ialah 1.045 USD.SUSDAI modal pasaran ialah 148,529,100 USD. Jejaki masa nyata SUSDAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SUSDAI

Maklumat Harga SUSDAI

Apakah SUSDAI

Laman Web Rasmi SUSDAI

Tokenomik SUSDAI

Ramalan Harga SUSDAI

Staked USDai Logo

Staked USDai Harga (SUSDAI)

Tidak tersenarai

1 SUSDAI ke USD Harga Langsung:

$1.045
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Staked USDai (SUSDAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:34:36 (UTC+8)

Staked USDai Harga Hari Ini

Harga langsung Staked USDai (SUSDAI) hari ini ialah $ 1.045, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUSDAI kepada USD penukaran adalah $ 1.045 setiap SUSDAI.

Staked USDai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 148,529,100, dengan bekalan edaran sebanyak 142.18M SUSDAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUSDAI didagangkan antara $ 1.042 (rendah) dan $ 1.047 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.19, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.796061.

Dalam prestasi jangka pendek, SUSDAI dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -0.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked USDai (SUSDAI) Maklumat Pasaran

$ 148.53M
--
----

$ 148.53M
142.18M
142,175,230.5893831
Had Pasaran semasa Staked USDai ialah $ 148.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSDAI ialah 142.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 142175230.5893831. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.53M.

Staked USDai Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.042
24J Rendah
$ 1.047
24J Tinggi

$ 1.042
$ 1.047
$ 1.19
$ 0.796061
+0.02%

+0.04%

-0.50%

-0.50%

Staked USDai (SUSDAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Staked USDai kepada USD adalah $ +0.00041261.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Staked USDai kepada USD adalah $ -0.0228643910.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Staked USDai kepada USD adalah $ +0.0063310280.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Staked USDai kepada USD adalah $ +0.0114765671693782.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00041261+0.04%
30 Hari$ -0.0228643910-2.18%
60 Hari$ +0.0063310280+0.61%
90 Hari$ +0.0114765671693782+1.11%

Ramalan Harga untuk Staked USDai

Staked USDai (SUSDAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SUSDAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Staked USDai (SUSDAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Staked USDai berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Staked USDai yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SUSDAI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Staked USDai Ramalan Harga.

Apakah itu Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Staked USDai (SUSDAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Staked USDai

Berapakah nilai 1 Staked USDai pada tahun 2030?
Jika Staked USDai berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Staked USDai berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:34:36 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Staked USDai

