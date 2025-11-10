Staked USDai Harga Hari Ini

Harga langsung Staked USDai (SUSDAI) hari ini ialah $ 1.045, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUSDAI kepada USD penukaran adalah $ 1.045 setiap SUSDAI.

Staked USDai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 148,529,100, dengan bekalan edaran sebanyak 142.18M SUSDAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUSDAI didagangkan antara $ 1.042 (rendah) dan $ 1.047 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.19, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.796061.

Dalam prestasi jangka pendek, SUSDAI dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -0.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked USDai (SUSDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.53M$ 148.53M $ 148.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.53M$ 148.53M $ 148.53M Bekalan Peredaran 142.18M 142.18M 142.18M Jumlah Bekalan 142,175,230.5893831 142,175,230.5893831 142,175,230.5893831

Had Pasaran semasa Staked USDai ialah $ 148.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSDAI ialah 142.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 142175230.5893831. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.53M.