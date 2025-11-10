Staked USN Harga Hari Ini

Harga langsung Staked USN (SUSN) hari ini ialah $ 1.13, dengan 0.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUSN kepada USD penukaran adalah $ 1.13 setiap SUSN.

Staked USN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,716,544, dengan bekalan edaran sebanyak 13.88M SUSN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUSN didagangkan antara $ 1.13 (rendah) dan $ 1.13 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.25, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.024.

Dalam prestasi jangka pendek, SUSN dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked USN (SUSN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.72M$ 15.72M $ 15.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.72M$ 15.72M $ 15.72M Bekalan Peredaran 13.88M 13.88M 13.88M Jumlah Bekalan 13,880,952.21556208 13,880,952.21556208 13,880,952.21556208

Had Pasaran semasa Staked USN ialah $ 15.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSN ialah 13.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13880952.21556208. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.72M.