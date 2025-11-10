Tokenomik Staked USN (SUSN)
Staked USN (SUSN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Staked USN (SUSN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Staked USN (SUSN) Maklumat
Noon aims to be the most intelligent and fair yield-generating stablecoin in web3. Intelligent: Our intelligence ensures we maximise Noon's returns. We aim to be the stablecoin with the highest through-cycle returns by intelligently allocating capital across a basket of delta-neutral strategies. We also aim to have the most robust, sustainable tokenomics model, to maximise the real utility of our governance token.
Fair: Our fairness ensures we distribute as much of our returns to our users. Our stablecoin aims to allocate as much value to our users as possible. This includes our protocol's raw returns, as well as our governance token distribution. Over 90% of Noon's raw returns are returned to our users. Similarly, 65-80% of our governance tokens will be distributed to our users.
Same as this page for Noon USN, as it is its staked version -> sUSN.
Tokenomik Staked USN (SUSN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Staked USN (SUSN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SUSN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SUSN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SUSN, terokai SUSN harga langsung token!
SUSN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SUSN? Halaman ramalan harga SUSN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
