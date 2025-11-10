Staked UTY Harga Hari Ini

Harga langsung Staked UTY (YUTY) hari ini ialah $ 1.033, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YUTY kepada USD penukaran adalah $ 1.033 setiap YUTY.

Staked UTY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,200,131, dengan bekalan edaran sebanyak 8.90M YUTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YUTY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.038, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.005.

Dalam prestasi jangka pendek, YUTY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -0.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Staked UTY (YUTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Bekalan Peredaran 8.90M 8.90M 8.90M Jumlah Bekalan 8,902,935.512696274 8,902,935.512696274 8,902,935.512696274

Had Pasaran semasa Staked UTY ialah $ 9.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUTY ialah 8.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8902935.512696274. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.20M.