Stakefy Harga Hari Ini

Harga langsung Stakefy (SFY) hari ini ialah $ 0.00144853, dengan 13.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SFY kepada USD penukaran adalah $ 0.00144853 setiap SFY.

Stakefy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,413,073, dengan bekalan edaran sebanyak 975.52M SFY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SFY didagangkan antara $ 0.00143998 (rendah) dan $ 0.00207212 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00302096, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00021623.

Dalam prestasi jangka pendek, SFY dipindahkan -3.88% dalam sejam terakhir dan +120.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stakefy (SFY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Bekalan Peredaran 975.52M 975.52M 975.52M Jumlah Bekalan 975,521,878.105534 975,521,878.105534 975,521,878.105534

Had Pasaran semasa Stakefy ialah $ 1.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFY ialah 975.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 975521878.105534. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.41M.