Tokenomik Stakefy (SFY)

Lihat cerapan utama tentang Stakefy (SFY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:41:34 (UTC+8)
USD

Stakefy (SFY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stakefy (SFY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.16M
$ 1.16M
Jumlah Bekalan:
$ 975.52M
$ 975.52M
Bekalan Edaran:
$ 975.52M
$ 975.52M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.16M
$ 1.16M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00302096
$ 0.00302096
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00114264
$ 0.00114264

Stakefy (SFY) Maklumat

A concise overview of Stakefy’s mission, technology, and the new economic model of stake-to-access payments.

Stakefy is building the payment infrastructure for the next trillion-dollar market: staking-powered access.

We've created StakePay, the first protocol that enables users to unlock services by staking crypto assets instead of making recurring payments. Users retain full ownership of their capital while service providers earn staking yield as sustainable revenue.

This isn't a cheaper alternative to subscriptions — it's a fundamentally more capital-efficient model that aligns incentives across users, businesses, and blockchain networks.

Key Metrics:

Market Size: $1.5T subscription economy moving on-chain

Current Stage: MVP built, 5 pilot merchants, testnet launching end of October 2025

Projected Scale: 10,000 daily transactions by end of year

Supported Assets: SOL, USDC, SFY (native token)

APY Range: 6-45% powering access across 15+ service categories

Laman Web Rasmi:
https://www.stakefy.io/
Kertas putih:
https://docs.stakefy.io/

Tokenomik Stakefy (SFY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stakefy (SFY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SFY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SFY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SFY, terokai SFY harga langsung token!

SFY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SFY? Halaman ramalan harga SFY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

