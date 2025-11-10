Tokenomik Stakefy (SFY)
Stakefy (SFY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stakefy (SFY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Stakefy (SFY) Maklumat
A concise overview of Stakefy’s mission, technology, and the new economic model of stake-to-access payments.
Stakefy is building the payment infrastructure for the next trillion-dollar market: staking-powered access.
We've created StakePay, the first protocol that enables users to unlock services by staking crypto assets instead of making recurring payments. Users retain full ownership of their capital while service providers earn staking yield as sustainable revenue.
This isn't a cheaper alternative to subscriptions — it's a fundamentally more capital-efficient model that aligns incentives across users, businesses, and blockchain networks.
Key Metrics:
Market Size: $1.5T subscription economy moving on-chain
Current Stage: MVP built, 5 pilot merchants, testnet launching end of October 2025
Projected Scale: 10,000 daily transactions by end of year
Supported Assets: SOL, USDC, SFY (native token)
APY Range: 6-45% powering access across 15+ service categories
Tokenomik Stakefy (SFY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Stakefy (SFY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SFY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SFY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SFY, terokai SFY harga langsung token!
SFY Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SFY? Halaman ramalan harga SFY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian