StakeLayer (STAKELAYER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01489462$ 0.01489462 $ 0.01489462 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -3.40% Perubahan Harga (7D) +7.93% Perubahan Harga (7D) +7.93%

StakeLayer (STAKELAYER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAKELAYER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAKELAYER sepanjang masa ialah $ 0.01489462, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAKELAYER telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -3.40% dalam 24 jam dan +7.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StakeLayer (STAKELAYER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.39K$ 46.39K $ 46.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 195.77K$ 195.77K $ 195.77K Bekalan Peredaran 988.06M 988.06M 988.06M Jumlah Bekalan 4,170,000,000.0 4,170,000,000.0 4,170,000,000.0

Had Pasaran semasa StakeLayer ialah $ 46.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAKELAYER ialah 988.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4170000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 195.77K.