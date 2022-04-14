Tokenomik StakeLayer (STAKELAYER)
StakeLayer (STAKELAYER) Maklumat
The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments.
StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk StakeLayer (STAKELAYER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik StakeLayer (STAKELAYER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik StakeLayer (STAKELAYER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token STAKELAYER yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token STAKELAYER yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.