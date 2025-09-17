StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 4,389.09 24J Tinggi $ 4,514.48 Sepanjang Masa $ 4,941.52 Harga Terendah $ 974.17 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -0.32% Perubahan Harga (7D) +4.90%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) harga masa nyata ialah $4,499.92. Sepanjang 24 jam yang lalu, BERASTONE didagangkan antara $ 4,389.09 rendah dan $ 4,514.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BERASTONE sepanjang masa ialah $ 4,941.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 974.17.

Dari segi prestasi jangka pendek, BERASTONE telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan +4.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.08M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.08M Bekalan Peredaran 4.02K Jumlah Bekalan 4,018.326795449157

Had Pasaran semasa StakeStone Berachain Vault Token ialah $ 18.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BERASTONE ialah 4.02K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4018.326795449157. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.08M.