StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) harga masa nyata ialah $4,499.92. Sepanjang 24 jam yang lalu, BERASTONE didagangkan antara $ 4,389.09 rendah dan $ 4,514.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BERASTONE sepanjang masa ialah $ 4,941.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 974.17.
Dari segi prestasi jangka pendek, BERASTONE telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan +4.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa StakeStone Berachain Vault Token ialah $ 18.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BERASTONE ialah 4.02K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4018.326795449157. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.08M.
Pada hari ini, perubahan harga StakeStone Berachain Vault Token kepada USD adalah $ -14.555646346839.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga StakeStone Berachain Vault Token kepada USD adalah $ +51.6082325040.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga StakeStone Berachain Vault Token kepada USD adalah $ +1,220.1011089280.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga StakeStone Berachain Vault Token kepada USD adalah $ +1,978.711566020057.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -14.555646346839
|-0.32%
|30 Hari
|$ +51.6082325040
|+1.15%
|60 Hari
|$ +1,220.1011089280
|+27.11%
|90 Hari
|$ +1,978.711566020057
|+78.48%
StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.
