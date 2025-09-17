StakeWise (SWISE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01713083 24J Tinggi $ 0.02006001 Sepanjang Masa $ 0.358418 Harga Terendah $ 0.00461789 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -2.23% Perubahan Harga (7D) -7.36%

StakeWise (SWISE) harga masa nyata ialah $0.01898784. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWISE didagangkan antara $ 0.01713083 rendah dan $ 0.02006001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWISE sepanjang masa ialah $ 0.358418, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00461789.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWISE telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -2.23% dalam 24 jam dan -7.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StakeWise (SWISE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.73M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.99M Bekalan Peredaran 565.16M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa StakeWise ialah $ 10.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWISE ialah 565.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.99M.