StakeWise Staked ETH (OSETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,666.99 $ 4,666.99 $ 4,666.99 24J Rendah $ 4,775.06 $ 4,775.06 $ 4,775.06 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,666.99$ 4,666.99 $ 4,666.99 24J Tinggi $ 4,775.06$ 4,775.06 $ 4,775.06 Sepanjang Masa $ 5,206.8$ 5,206.8 $ 5,206.8 Harga Terendah $ 1,459.73$ 1,459.73 $ 1,459.73 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) +4.68% Perubahan Harga (7D) +4.68%

StakeWise Staked ETH (OSETH) harga masa nyata ialah $4,750.48. Sepanjang 24 jam yang lalu, OSETH didagangkan antara $ 4,666.99 rendah dan $ 4,775.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OSETH sepanjang masa ialah $ 5,206.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,459.73.

Dari segi prestasi jangka pendek, OSETH telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +4.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StakeWise Staked ETH (OSETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B Bekalan Peredaran 358.88K 358.88K 358.88K Jumlah Bekalan 358,880.6839472 358,880.6839472 358,880.6839472

Had Pasaran semasa StakeWise Staked ETH ialah $ 1.70B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OSETH ialah 358.88K, dengan jumlah bekalan sebanyak 358880.6839472. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.70B.