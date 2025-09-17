Stakingverse Staked LYX (SLYX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 24J Rendah $ 1.08 $ 1.08 $ 1.08 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 24J Tinggi $ 1.08$ 1.08 $ 1.08 Sepanjang Masa $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Harga Terendah $ 0.601962$ 0.601962 $ 0.601962 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) +1.90% Perubahan Harga (7D) +1.90%

Stakingverse Staked LYX (SLYX) harga masa nyata ialah $1.07. Sepanjang 24 jam yang lalu, SLYX didagangkan antara $ 1.053 rendah dan $ 1.08 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SLYX sepanjang masa ialah $ 1.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.601962.

Dari segi prestasi jangka pendek, SLYX telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan +1.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 349.19K$ 349.19K $ 349.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 349.19K$ 349.19K $ 349.19K Bekalan Peredaran 326.31K 326.31K 326.31K Jumlah Bekalan 326,305.1713540227 326,305.1713540227 326,305.1713540227

Had Pasaran semasa Stakingverse Staked LYX ialah $ 349.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLYX ialah 326.31K, dengan jumlah bekalan sebanyak 326305.1713540227. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 349.19K.