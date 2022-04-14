Tokenomik Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Tokenomik Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Lihat cerapan utama tentang Stakingverse Staked LYX (SLYX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Stakingverse Staked LYX (SLYX) Maklumat

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

Laman Web Rasmi:
https://stakingverse.io

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stakingverse Staked LYX (SLYX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 336.98K
Jumlah Bekalan:
$ 326.31K
Bekalan Edaran:
$ 326.31K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 336.98K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.49
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.601962
Harga Semasa:
$ 1.033
Tokenomik Stakingverse Staked LYX (SLYX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stakingverse Staked LYX (SLYX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SLYX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SLYX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SLYX, terokai SLYX harga langsung token!

SLYX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SLYX? Halaman ramalan harga SLYX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.