Stand With Crypto Fund Harga Hari Ini

Harga langsung Stand With Crypto Fund (SWC) hari ini ialah $ 1.035, dengan 50.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SWC kepada USD penukaran adalah $ 1.035 setiap SWC.

Stand With Crypto Fund kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,027,607, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M SWC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SWC didagangkan antara $ 0.613468 (rendah) dan $ 1.045 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.25, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.163063.

Dalam prestasi jangka pendek, SWC dipindahkan +1.60% dalam sejam terakhir dan +299.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stand With Crypto Fund (SWC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Stand With Crypto Fund ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWC ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.