Tokenomik Stand With Crypto Fund (SWC)

Tokenomik Stand With Crypto Fund (SWC)

Lihat cerapan utama tentang Stand With Crypto Fund (SWC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:41:40 (UTC+8)
USD

Stand With Crypto Fund (SWC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stand With Crypto Fund (SWC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 819.96K
$ 819.96K$ 819.96K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 819.96K
$ 819.96K$ 819.96K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.25
$ 3.25$ 3.25
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.163063
$ 0.163063$ 0.163063
Harga Semasa:
$ 0.819956
$ 0.819956$ 0.819956

Stand With Crypto Fund (SWC) Maklumat

A charity memecoin on Base donating 100% of trading fees to the Stand With Crypto movement.

Stand With Crypto Fund (SWC) is a charity-focused token on the Base blockchain designed to support the Stand With Crypto initiative. Every transaction incurs a 5% automated tax, with 100% of collected funds sent directly to the official Stand With Crypto donation wallet. SWC operates with no developer tax or private allocations. The project aligns with Coinbase’s Stand With Crypto campaign to defend digital asset innovation, advance pro-crypto policy, and strengthen crypto advocacy worldwide.

Laman Web Rasmi:
https://swc.fund/

Tokenomik Stand With Crypto Fund (SWC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stand With Crypto Fund (SWC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SWC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SWC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SWC, terokai SWC harga langsung token!

SWC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SWC? Halaman ramalan harga SWC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi