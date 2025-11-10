Tokenomik Stand With Crypto Fund (SWC)
Stand With Crypto Fund (SWC) Maklumat
A charity memecoin on Base donating 100% of trading fees to the Stand With Crypto movement.
Stand With Crypto Fund (SWC) is a charity-focused token on the Base blockchain designed to support the Stand With Crypto initiative. Every transaction incurs a 5% automated tax, with 100% of collected funds sent directly to the official Stand With Crypto donation wallet. SWC operates with no developer tax or private allocations. The project aligns with Coinbase’s Stand With Crypto campaign to defend digital asset innovation, advance pro-crypto policy, and strengthen crypto advocacy worldwide.
Tokenomik Stand With Crypto Fund (SWC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Stand With Crypto Fund (SWC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SWC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SWC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SWC, terokai SWC harga langsung token!
