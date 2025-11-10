Tokenomik Standard Protocol (STND)

Tokenomik Standard Protocol (STND)

Lihat cerapan utama tentang Standard Protocol (STND), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:53:08 (UTC+8)
USD

Standard Protocol (STND) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Standard Protocol (STND), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 61.92K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 90.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 68.07K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.06
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0005346
Harga Semasa:
$ 0.00064082
Standard Protocol (STND) Maklumat

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Laman Web Rasmi:
https://standardweb3.com
Kertas putih:
https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md

Tokenomik Standard Protocol (STND): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Standard Protocol (STND) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STND yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STND yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STND, terokai STND harga langsung token!

STND Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STND? Halaman ramalan harga STND kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

