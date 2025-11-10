Standard Trust Assurance Community Harga Hari Ini

Harga langsung Standard Trust Assurance Community (STACO) hari ini ialah $ 0.01110277, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STACO kepada USD penukaran adalah $ 0.01110277 setiap STACO.

Standard Trust Assurance Community kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,110,277, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M STACO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STACO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.011, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01060324.

Dalam prestasi jangka pendek, STACO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Standard Trust Assurance Community ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STACO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.