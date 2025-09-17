StandX DUSD (DUSD) Maklumat Harga (USD)

StandX DUSD (DUSD) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUSD didagangkan antara $ 0.999252 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUSD sepanjang masa ialah $ 1.026, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.981036.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUSD telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa StandX DUSD ialah $ 28.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUSD ialah 28.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 28802387.018949. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.81M.