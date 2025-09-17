Star AI (MSTAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.074826$ 0.074826 $ 0.074826 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) -4.56% Perubahan Harga (7D) -23.02% Perubahan Harga (7D) -23.02%

Star AI (MSTAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSTAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSTAR sepanjang masa ialah $ 0.074826, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSTAR telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -4.56% dalam 24 jam dan -23.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Star AI (MSTAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.76K$ 76.76K $ 76.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.04K$ 129.04K $ 129.04K Bekalan Peredaran 594.81M 594.81M 594.81M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Star AI ialah $ 76.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSTAR ialah 594.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.04K.