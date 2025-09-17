STARBRO (STARBRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +19.18% Perubahan Harga (7D) +19.18%

STARBRO (STARBRO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STARBRO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STARBRO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STARBRO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +19.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

STARBRO (STARBRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Bekalan Peredaran 963.81M 963.81M 963.81M Jumlah Bekalan 963,808,396.0081662 963,808,396.0081662 963,808,396.0081662

Had Pasaran semasa STARBRO ialah $ 11.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STARBRO ialah 963.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 963808396.0081662. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.81K.