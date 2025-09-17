StareCat (HELIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00335083$ 0.00335083 $ 0.00335083 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.62% Perubahan Harga (1D) -4.12% Perubahan Harga (7D) -12.55% Perubahan Harga (7D) -12.55%

StareCat (HELIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HELIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HELIA sepanjang masa ialah $ 0.00335083, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HELIA telah berubah sebanyak -0.62% sejak sejam yang lalu, -4.12% dalam 24 jam dan -12.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StareCat (HELIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.13K$ 127.13K $ 127.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.13K$ 127.13K $ 127.13K Bekalan Peredaran 998.81M 998.81M 998.81M Jumlah Bekalan 998,811,165.865141 998,811,165.865141 998,811,165.865141

Had Pasaran semasa StareCat ialah $ 127.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HELIA ialah 998.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998811165.865141. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.13K.