Stargate (STARGATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00990877$ 0.00990877 $ 0.00990877 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) -0.70% Perubahan Harga (7D) -23.47% Perubahan Harga (7D) -23.47%

Stargate (STARGATE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STARGATE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STARGATE sepanjang masa ialah $ 0.00990877, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STARGATE telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, -0.70% dalam 24 jam dan -23.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stargate (STARGATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.15K$ 91.15K $ 91.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.15K$ 91.15K $ 91.15K Bekalan Peredaran 999.36M 999.36M 999.36M Jumlah Bekalan 999,362,189.691957 999,362,189.691957 999,362,189.691957

Had Pasaran semasa Stargate ialah $ 91.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STARGATE ialah 999.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999362189.691957. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.15K.