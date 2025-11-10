Stargate Bridged USDC Harga Hari Ini

Harga langsung Stargate Bridged USDC (USDC.E) hari ini ialah $ 1.0, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDC.E kepada USD penukaran adalah $ 1.0 setiap USDC.E.

Stargate Bridged USDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 86,965,378, dengan bekalan edaran sebanyak 86.95M USDC.E. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDC.E didagangkan antara $ 0.998376 (rendah) dan $ 1.001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.011, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.989603.

Dalam prestasi jangka pendek, USDC.E dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan +0.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 86.97M$ 86.97M $ 86.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 86.97M$ 86.97M $ 86.97M Bekalan Peredaran 86.95M 86.95M 86.95M Jumlah Bekalan 86,952,299.539287 86,952,299.539287 86,952,299.539287

Had Pasaran semasa Stargate Bridged USDC ialah $ 86.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDC.E ialah 86.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 86952299.539287. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.97M.