Stargate Bridged USDT0 Harga Hari Ini

Harga langsung Stargate Bridged USDT0 (USDT0) hari ini ialah $ 0.999932, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDT0 kepada USD penukaran adalah $ 0.999932 setiap USDT0.

Stargate Bridged USDT0 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,490,246, dengan bekalan edaran sebanyak 3.49M USDT0. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDT0 didagangkan antara $ 0.997128 (rendah) dan $ 1.007 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.013, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.93476.

Dalam prestasi jangka pendek, USDT0 dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan +0.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Bekalan Peredaran 3.49M 3.49M 3.49M Jumlah Bekalan 3,490,652.874532 3,490,652.874532 3,490,652.874532

Had Pasaran semasa Stargate Bridged USDT0 ialah $ 3.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDT0 ialah 3.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3490652.874532. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.49M.