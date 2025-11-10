Stargate Bridged WETH Harga Hari Ini

Harga langsung Stargate Bridged WETH (WETH) hari ini ialah $ 3,514.14, dengan 3.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WETH kepada USD penukaran adalah $ 3,514.14 setiap WETH.

Stargate Bridged WETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 77,363,687, dengan bekalan edaran sebanyak 22.07K WETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WETH didagangkan antara $ 3,351.42 (rendah) dan $ 3,549.62 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,751.86, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,122.27.

Dalam prestasi jangka pendek, WETH dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan -8.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stargate Bridged WETH (WETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.36M$ 77.36M $ 77.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.36M$ 77.36M $ 77.36M Bekalan Peredaran 22.07K 22.07K 22.07K Jumlah Bekalan 22,074.65713815463 22,074.65713815463 22,074.65713815463

Had Pasaran semasa Stargate Bridged WETH ialah $ 77.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WETH ialah 22.07K, dengan jumlah bekalan sebanyak 22074.65713815463. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.36M.