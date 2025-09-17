StarShip (STARSHIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03201268 $ 0.03201268 $ 0.03201268 24J Rendah $ 0.03327439 $ 0.03327439 $ 0.03327439 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03201268$ 0.03201268 $ 0.03201268 24J Tinggi $ 0.03327439$ 0.03327439 $ 0.03327439 Sepanjang Masa $ 6.11$ 6.11 $ 6.11 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +2.31% Perubahan Harga (7D) +6.24% Perubahan Harga (7D) +6.24%

StarShip (STARSHIP) harga masa nyata ialah $0.03295875. Sepanjang 24 jam yang lalu, STARSHIP didagangkan antara $ 0.03201268 rendah dan $ 0.03327439 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STARSHIP sepanjang masa ialah $ 6.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STARSHIP telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +2.31% dalam 24 jam dan +6.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StarShip (STARSHIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 619.41K$ 619.41K $ 619.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 658.87K$ 658.87K $ 658.87K Bekalan Peredaran 18.80M 18.80M 18.80M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa StarShip ialah $ 619.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STARSHIP ialah 18.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 658.87K.