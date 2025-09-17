StarSlax (SSLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02493174$ 0.02493174 $ 0.02493174 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.22% Perubahan Harga (1D) +0.65% Perubahan Harga (7D) -2.48% Perubahan Harga (7D) -2.48%

StarSlax (SSLX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SSLX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SSLX sepanjang masa ialah $ 0.02493174, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SSLX telah berubah sebanyak -2.22% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan -2.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StarSlax (SSLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Bekalan Peredaran 2.77B 2.77B 2.77B Jumlah Bekalan 9,997,900,373.0 9,997,900,373.0 9,997,900,373.0

Had Pasaran semasa StarSlax ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSLX ialah 2.77B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9997900373.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.55M.