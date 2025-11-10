StarsMint Harga Hari Ini

Harga langsung StarsMint (STARS) hari ini ialah $ 0.0003071, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STARS kepada USD penukaran adalah $ 0.0003071 setiap STARS.

StarsMint kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 307,097, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B STARS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STARS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0046788, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00027406.

Dalam prestasi jangka pendek, STARS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

StarsMint (STARS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 307.10K$ 307.10K $ 307.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 307.10K$ 307.10K $ 307.10K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa StarsMint ialah $ 307.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STARS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 307.10K.