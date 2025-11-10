Tokenomik StarsMint (STARS)

Lihat cerapan utama tentang StarsMint (STARS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:41:54 (UTC+8)
USD

StarsMint (STARS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk StarsMint (STARS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 307.10K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 307.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0046788
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0003071
StarsMint (STARS) Maklumat

StarsMint is a fair token minting platform built on X Layer. The project aims to solve long-standing problems in token launches such as unfair insider allocations, rug-pull risks, and price manipulation. Through its protocol, all users mint tokens at the same fixed price, while 90% of the raised funds are automatically injected and locked into a V3 liquidity pool. This design ensures that tokens can always be exited at around 90% of the mint price, providing a transparent and secure mechanism for both creators and participants. StarsMint positions itself as a launch infrastructure for meme tokens, community-driven assets, and experimental projects that want to grow within a safe and fair environment.

Laman Web Rasmi:
https://www.starsmint.xyz

Tokenomik StarsMint (STARS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik StarsMint (STARS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STARS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STARS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STARS, terokai STARS harga langsung token!

STARS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STARS? Halaman ramalan harga STARS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi