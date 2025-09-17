Stash Inu (STASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00185807 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) +9.98%

Stash Inu (STASH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STASH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STASH sepanjang masa ialah $ 0.00185807, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STASH telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +9.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stash Inu (STASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 501.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 501.92K Bekalan Peredaran 9.40B Jumlah Bekalan 9,399,875,885.18

Had Pasaran semasa Stash Inu ialah $ 501.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STASH ialah 9.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9399875885.18. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 501.92K.