STASIS EURO (EURS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24J Rendah $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24J Tinggi $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Sepanjang Masa $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Harga Terendah $ 0.929636$ 0.929636 $ 0.929636 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.55% Perubahan Harga (7D) +1.73% Perubahan Harga (7D) +1.73%

STASIS EURO (EURS) harga masa nyata ialah $1.18. Sepanjang 24 jam yang lalu, EURS didagangkan antara $ 1.16 rendah dan $ 1.18 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EURS sepanjang masa ialah $ 1.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.929636.

Dari segi prestasi jangka pendek, EURS telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.55% dalam 24 jam dan +1.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

STASIS EURO (EURS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 146.41M$ 146.41M $ 146.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 146.41M$ 146.41M $ 146.41M Bekalan Peredaran 124.13M 124.13M 124.13M Jumlah Bekalan 124,125,940.0 124,125,940.0 124,125,940.0

Had Pasaran semasa STASIS EURO ialah $ 146.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EURS ialah 124.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 124125940.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 146.41M.