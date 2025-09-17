State of Mika by Virtuals (STATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00840468$ 0.00840468 $ 0.00840468 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.70% Perubahan Harga (7D) -2.84% Perubahan Harga (7D) -2.84%

State of Mika by Virtuals (STATE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STATE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STATE sepanjang masa ialah $ 0.00840468, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STATE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.70% dalam 24 jam dan -2.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

State of Mika by Virtuals (STATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 421.58K$ 421.58K $ 421.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 421.58K$ 421.58K $ 421.58K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,997.63 999,999,997.63 999,999,997.63

Had Pasaran semasa State of Mika by Virtuals ialah $ 421.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STATE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999997.63. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 421.58K.